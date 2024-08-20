Консервативная партия Канады показала российские истребители в агитролике

На записи глава политсилы Пьер Пуальевр сказал, что небо страны защищает новейший военный самолет. В этот момент показывали кадры полета истребителей ВКС РФ.

Руководству партии указали на ошибку, и ее представители удалили запись с видео. Затем оппоненты консерваторов заявили, что те слишком доброжелательно относятся к РФ.

Ранее посольство России в Канаде заявило, что Оттава ведет необъявленную войну против Москвы. До этого государство разрешило ВСУ использовать его оружие для нанесения ударов по РФ.