Конкуренты пошатнули «столп» немецкой экономики
В Германии примут меры по повышению конкурентоспособности отечественного автопрома, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе немецкого кабмина ответили на запрос РИА Новости о прекращении работы предприятий концерна Volkswagen на территории Германии
«Автомобильная отрасль переживает сложный этап трансформации в сторону электромобильности. Это также требует адаптации традиционных структур и принятия мер для повышения конкурентоспособности», — сказано в сообщении.
В правительстве отметили, что немецкий автопром и сейчас считается опорой экономики страны, но необходимо предусматривать льготы для электротранспорта и развивать сеть зарядочных станций.
Ранее в Германии заявили о необходимости прекращения финансовой помощи Украине в пользу развития собственной экономики.