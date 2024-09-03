Конкуренты пошатнули «столп» немецкой экономики

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В Германии примут меры по повышению конкурентоспособности автопрома

В Германии примут меры по повышению конкурентоспособности отечественного автопрома, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе немецкого кабмина ответили на запрос РИА Новости о прекращении работы предприятий концерна Volkswagen на территории Германии

«Автомобильная отрасль переживает сложный этап трансформации в сторону электромобильности. Это также требует адаптации традиционных структур и принятия мер для повышения конкурентоспособности», — сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что немецкий автопром и сейчас считается опорой экономики страны, но необходимо предусматривать льготы для электротранспорта и развивать сеть зарядочных станций.

Ранее в Германии заявили о необходимости прекращения финансовой помощи Украине в пользу развития собственной экономики.