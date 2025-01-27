Конгрессвумен Тейлор-Грин: США празднуют приостановку помощи Украине

Жители США в отличие от Госдепартамента рады решению президента Дональда Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам, цитирует ТАСС члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Гри.

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио только что остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам, кроме Израиля и Египта. Госдепартамент в шоке. А американский народ — нет, мы празднуем», — говорится в ее сообщении в соцсети.

Ранее власти США на 90 дней заморозили финансирование почти всех программ иностранной помощи.

Дипломаты внешнеполитического ведомства обратились к новому руководству Госдепа отменить решение.

Мониторинговые каналы продолжают фиксировать полеты американских грузовых самолетов в Польшу на аэродром Жешув, откуда западное оружие доставляют для нужд ВСУ.