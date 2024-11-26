Конгрессвумен: передача Байденом ядерного оружия Киеву будет означать госизмену

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены», — написала она в соцсети X.

Политик спросила, не хочет ли Байден таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Трампу.

Ранее сообщалось, что Трамп не пойдет на шаг по передаче ядерного оружия Киеву, так как тем самым поставит мир под угрозу уничтожения. Даже Джо Байден при всей его масштабной поддержке Украины не пошел на такой шаг. Значит, не пойдет на него и Трамп.