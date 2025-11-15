Конгрессвумен Грин высказалась о ссоре с Трампом из-за материалов об Эпштейне

Грин не ожидала, что материалы об Эпштейне приведут к ссоре с Трампом

15 ноября член Конгресса Марджори Тейлор Грин выразила удивление тем, что ее требования о публикации материалов, связанных с делом печально известного финансиста Джеффри Эпштейна, вызвали конфликт с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

«Я никогда не думала, что борьба за обнародование файлов Эпштейна, защита женщин, ставших жертвами изнасилования, и борьба за разоблачение сети богатой и влиятельной элиты приведут к такому результату, но вот мы здесь», — высказалась Грин.

Конгрессвумен подчеркнула, что доверяет американскому народу больше, чем любому лидеру или политической партии.

Ранее в тот же день Трамп заявил, что Грин, которая ранее была его сторонницей, предала Республиканскую партию, склоняясь к левым взглядам.

По данным портала Notus, Грин рассматривает возможность участия в президентских выборах 2028 года, считая себя истинным представителем движения MAGA, основанного Трампом. Сама республиканка эти планы отрицает.

Возобновление общественного интереса к делу Эпштейна в США связано с тем, что администрация Трампа, несмотря на предвыборные обещания о рассекречивании файлов, не предоставила новые материалы на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

