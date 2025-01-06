Конгрессмены утвердят итоги выборов в США

Снежная буря в Вашингтоне не помешает утвердить итоги выборов в США

Надвигающаяся на Вашингтон снежная буря не помешает конгрессу США в понедельник утвердить результаты президентских выборов, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, его слова приводит РИА Новости .

Политик выразил надежду на то, что американские конгрессмены в полном составе соберутся в Капитолии, чтобы принять участие в заседании.

Ранее в Вашингтоне ввели чрезвычайные меры из-за угрозы природного характера.

На восточном побережье США ожидаются сильные снегопады и дожди.