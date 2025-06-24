Конгрессмены США отклонили попытку запустить процедуру импичмента Трампа

сегодня в 22:17

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин попытался инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Большинство конгрессменов его не поддержало, сообщает ТАСС .

Грин объяснил свое решение тем, что республиканец приказал ударить по иранским целям без консультации с законодателями. Он сослался на то, что Трамп якобы нарушил Конституцию США.

После того, как демократ выдвинул резолюцию, среди конгрессменов США было проведено голосование. В результате идею Грина поддержали только 79 демократов.

Еще 344 (все республиканцы и 128 демократов — ред.) человека высказались против инициативы начать процедуру импичмента. Таким образом, идея Грина была отклонена.

Ранее конгрессмен-демократ уже критиковал политику Трампа и пытался на протяжении некоторого времени инициировать голосование по вопросу импичмента.