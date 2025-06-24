Конгрессмены США отклонили попытку запустить процедуру импичмента Трампа
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Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин попытался инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Большинство конгрессменов его не поддержало, сообщает ТАСС.
Грин объяснил свое решение тем, что республиканец приказал ударить по иранским целям без консультации с законодателями. Он сослался на то, что Трамп якобы нарушил Конституцию США.
После того, как демократ выдвинул резолюцию, среди конгрессменов США было проведено голосование. В результате идею Грина поддержали только 79 демократов.
Еще 344 (все республиканцы и 128 демократов — ред.) человека высказались против инициативы начать процедуру импичмента. Таким образом, идея Грина была отклонена.
Ранее конгрессмен-демократ уже критиковал политику Трампа и пытался на протяжении некоторого времени инициировать голосование по вопросу импичмента.