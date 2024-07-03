Конгрессмены готовят обращение к Байдену

сегодня в 05:31

Конгрессмены-демократы попросят Джо Байдена не участвовать в выборах президента США, пишет RT со ссылкой на Reuters.

«Некоторые спонсоры призывают его уйти в отставку, а демократы открыто беспокоятся, что он не готов победить Трампа в ноябре», — указывает издание.

В статье также утверждается, что обращение могут подписать двадцать пять однопартийцев главы Белого дома.

Ранее сообщалось о консультациях в окружении Байдена по поводу будущего политика.