Конгресс США одобрил кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Большинство сенаторов, а именно 67, высказались за назначение Айзекмана, в то время как 30 сенаторов проголосовали против. Таким образом, кандидатура была утверждена необходимым большинством голосов. Ожидается, что церемония приведения Айзекмана к присяге в качестве нового главы NASA состоится в ближайшие дни.

Трамп представил кандидатуру Айзекмана на эту должность повторно 4 ноября. Ранее в 2025 году его кандидатура уже рассматривалась в Сенате, и 30 апреля комитет по коммерции, науке и транспорту выразил свою поддержку. Планировалось, что финальное голосование пройдет в июне, но 31 мая президент отозвал кандидатуру Айзекмана, которого пресса называла протеже миллиардера Илона Маска. На должность временно исполняющего обязанности руководителя NASA был назначен Шон Даффи, который занимает пост министра транспорта США.

В сентябре 2024 года Айзекман был капитаном корабля Crew Dragon в рамках первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. Во время этого полета вместе с инженером Сарой Джиллис он совершил исторический выход в открытый космос, став одним из первых непрофессиональных астронавтов, сделавших это.

