Конгресс США может объявить импичмент Трампу из-за Венесуэлы, но есть условие

В случае провала текущей операции в Венесуэле и отказа этой страны подчиниться требованиям Вашингтона, американскому лидеру Дональду Трампу может грозить импичмент со стороны Конгресса США, если он не сможет убедить критиков в необходимости предпринятых жестких мер. Такое мнение выразил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с изданием «Абзац» .

Подлесный отметил, что даже среди республиканцев, являющихся сторонниками Трампа, наблюдается недовольство выбранными методами воздействия. Однако для запуска процедуры импичмента необходимо консолидированное голосование демократов и республиканцев, и существующего недовольства в Конгрессе пока недостаточно для оказания серьезного влияния на президента США.

«Для того чтобы объявить импичмент Трампу, нужно, чтобы он потерпел некое поражение. Выражаться это может, например, в процессе, при котором нынешняя исполняющая обязанности президента Венесуэлы (Делси Родригес — ред.), будучи воспитанницей Запада, вспомнит о том, что ее отец был видный социалист, и сыграет в противоположную сторону. Соответственно, Трампу придется опять атаковать Венесуэлу. Если он не сумеет подчинить Венесуэлу и заставить ее быть сателлитом, который выполняет указания из Вашингтона, то в конгрессе может возникнуть ситуация, что ему объявят импичмент», — сказал Подлесный.

Ранее сообщалось, что американские военные по приказу Трампа нанесли удар по Каракасу 3 января. Удары производились по военным объектам и были отвлекающим маневром от реальной цели — захвата президента Николаса Мадуро вместе с супругой, которых в США обвинили в наркотерроризме. Ни Мадуро, ни его жена вину не признают. Первое заседание по их делу уже состоялось в Нью-Йорке.

На пресс-конференции по итогу операции в Венесуэле Трамп заявил, что теперь эта страна переходит под временное управление Вашингтона. Передача власти состоится позднее, но точного срока у этого процесса нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.