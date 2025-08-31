Конфликт в американской разведке: рассекречен тайный агент

В американском разведывательном сообществе разразился публичный скандал между директором Национальной разведки Тулси Габбард и главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, сообщает газета «Известия» .

Причиной конфликта стало решение Габбард рассекретить имя сотрудницы ЦРУ, работавшей под прикрытием и занимавшейся вопросами, связанными с Россией. По данным источников NBC, этот шаг мог быть попыткой Габбард вернуть доверие президента США Дональда Трампа после прошлых разногласий по ядерной политике Ирана.

Рассекреченная сотрудница — опытный аналитик, чья карьера фактически завершена после лишения доступа к секретной информации. Инцидент произошел на фоне улучшения отношений Габбард с Белым домом: недавно Трамп публично похвалил ее во время заседания кабинета министров.

Ранее Трамп высказался по поводу ареста авторов «российского следа».