Трамп допустил аресты авторов теории о «российском следе» в США

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller заявил о возможных арестах лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе» в американских выборах, сообщает РИА Новости .

Трамп охарактеризовал их действия как «мошенничество и ложь», нанесшие значительный вред стране.

Американский лидер подчеркнул, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР его бы «не обеспокоил», учитывая масштабы предполагаемых нарушений. Трамп неоднократно называл действия демократов, продвигавших эту теорию, государственной изменой.

Теория о «российском следе», предполагавшая сговор команды Трампа с Москвой во время президентской кампании 2016 года, была опровергнута расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, а также последующими проверками Министерства юстиции США.

Несмотря на это, тема продолжает оставаться предметом острых политических дискуссий в США. Заявления Трампа отражают сохраняющуюся напряженность вокруг этого вопроса в американском политическом истеблишменте.