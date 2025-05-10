Конфликт на границе Индии и Пакистана переходит в опасную фазу

По его словам, действия Нью-Дели не оставляют Исламабаду иного выбора, кроме как вступить в открытый конфликт. Это заявление прозвучало после начала Индией «Операции Синдур» — ракетных ударов по террористическим лагерям на пакистанской территории.

Аналитики издания News Guru отмечают, что стороны попали в «ловушку обязательств». Индия была вынуждена ответить на теракт в Пахалгаме, Пакистан теперь не может не реагировать на удары по своей территории без серьёзных репутационных потерь.

«Изображения разрушенных мечетей и похорон мирных жителей создают в Пакистане общественный запрос на жёсткий ответ», — подчёркивается в материале. Эксперты прогнозируют, что любые ответные действия Исламабада будут носить максимально жёсткий характер без учёта возможных жертв среди гражданского населения.

Конфликт рискует стать самым масштабным за последние десятилетия, а его последствия могут дестабилизировать весь южноазиатский регион. Напряжённость дополнительно подогревается тем, что обе страны проводят мобилизационные мероприятия у границы.

Ранее Индия прекратила работу 32 аэропортов.