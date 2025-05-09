Беспилотники замечены над Кашмиром: обострение на границе с Пакистаном

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Индия ввела временный запрет на полёты в 32 аэропортах до 15 мая после серии инцидентов с беспилотниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of India.

В районе международного аэропорта Сринагар в Кашмире были замечены дроны, а местные жители сообщали о взрывах, указывает издание.

Минобороны Индии заявило, что беспилотники фиксировались в 25 населённых пунктах вдоль пакистанской границы, включая штаты Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат. Власти усилили меры безопасности, опасаясь возможных провокаций.

Напряжённость между странами резко возросла после теракта 22 апреля возле города Пахалгам, где погибли 26 человек. Индия обвинила пакистанскую разведку в организации нападения, однако Исламабад категорически отверг эти утверждения. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал обвинения «безосновательными».

Ситуация остаётся крайне нестабильной: закрытие аэропортов и активизация дронов указывают на риск дальнейшей эскалации в регионе.