Комитет ГД поддержал кандидатуру Трутнева на должность зампреда правительства

сегодня в 15:10

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики единогласно поддержал кандидатуру Юрия Трутнева на должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента России в ДФО, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также комитет поддержал кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кандидатуры Трутнева и Чекункова рекомендовали ГД для утверждения.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств.