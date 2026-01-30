Комик Макси Шафрот извинился за акцию с флагом США в столице Гренландии

Немецкий комик Макси Шафрот принес свои извинения за инцидент с установкой американского флага в гренландской столице Нууке. Он признал, что сатирическая составляющая акции оказалась не столь явной, как предполагалось, пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

«Это некоторых сбило с толку, я в связи с этим искренне сожалею», — заявил комик.

Шафрот осуществлял съемку для сатирического шоу Extra 3, транслируемого телеканалом Norddeutscher Rundfunk (NDR). Он, изображая чиновника из американской администрации, предпринял попытку установить американский флаг на площади города. За это, по словам Шафрота, местная полиция выписала ему штраф в размере 1000 крон (около 130 евро).

После задержания комик был доставлен в полицейский участок, где его попросили продемонстрировать отснятый материал.

Телеканал NDR ранее выразил сожаление по поводу возникшего инцидента, вызвавшего волну критики. Глава Нуука Авараак Ольсен осудил действия Шафрота, подчеркнув, что установка флага военной сверхдержавы, чьи представители в течение нескольких недель намекали на возможность применения военной силы в отношении Гренландии, — это не повод для шуток.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Гренландия вошла в состав США. Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев сообщил, что история вокруг Гренландии не закончится соглашениями в Давосе между Вашингтоном и Брюсселем.

