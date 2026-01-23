Эксперт стратегических оценок Гриняев: вопрос по Гренландии не решен

Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев сообщил, что история вокруг Гренландии не закончится соглашениями в Давосе между Вашингтоном и Брюсселем.

«На мой взгляд, вопрос по Гренландии не решен. Все то, чему мы были свидетелями, начиная с осени 2025 года, все усилия, предпринимаемые со стороны Вашингтона и Брюсселя, не сводятся к той договоренности, которую мы слышали в Давосе. Это лишь завершение видимой фазы этого конфликта. Трамп сказал, что ему нужна Гренландия именно юридически. Постольку контроль над этой территорией и до соглашения 1951 года, да и ранее. Вопрос в том, что в XX веке стратегическое значение Гренландии усилилось», — сказал Гриняев в ходе пресс-конференции об отношениях США с их европейскими союзниками и партнерами Гриняев.

Он отметил, что США рассматривают Гренландию, как плацдарм для разработки Арктики. Гриняев подчеркнул, что эту территорию называют «последней кладовой человечества». Трамп планирует, что США станут одной из первых стран мира, которая будет иметь влияние в этом регионе.

Гриняев добавил, что Гренландия также дает плацдарм для разработки континентального шельфа Северного ледовитого океана. США делают на это большую ставку. Именно поэтому американцы добиваются полного юридического контроля над Гренландией.

