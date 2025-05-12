«Комедиантство»: Косачев высказался о решении Зеленского лично прибыть в Стамбул

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Стамбул и ждать там приезда российского лидера Владимира Путина. Сенатор назвал слова главы киевского режима «комедиантством и спектаклем», сообщает ТАСС .

Косачев отметил, что таким способом переговоры на высшем уровне нельзя организовывать, тем более в сложившейся обстановке. Сенатор привел в пример то, как Москва и Вашингтон прорабатывают потенциальную встречу Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Вице-спикер Совфеда уточнил, что обе стороны крайне тщательно решают все вопросы, касающиеся возможной встречи двух лидеров. Косачев считает, что неподготовленная беседа «хуже, чем ее отсутствие».

Также сенатор напомнил, что Зеленский в феврале сам должным образом не подготовился к встрече с Трампом, из-за чего переговоры в Белом доме завершились скандалом. Косачев отметил, что своими заявлениями про приезд в Стамбул президент Украины пытается «перевести стрелки» на Россию, обвинив ее якобы в недоговороспособности.

Ранее Путин предложил Киеву возобновить в Стамбуле прямые переговоры, прерванные в 2022 году. Зеленский на это ответил, что ждет прекращения огня. Затем он сказал, что в четверг будет ждать президента РФ в Турции лично.