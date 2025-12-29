«Коалиция желающих» определит вклад стран в безопасность для Киева

Макрон объявил о встрече «коалиции желающих» по Украине в начале января

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о проведении в начале января в Париже встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает ТАСС .

«Мы соберем страны "коалиции желающих" в Париже в начале января, чтобы окончательно определить конкретный вклад каждой из них», — написал он в социальной сети X.

Макрон отметил, что вместе с другими европейскими лидерами, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским они работают над достижением прогресса в предоставлении гарантий безопасности Украине как основе для будущего мира.

Ранее Financial Times сообщала, что страны коалиции планируют провести в январе новый раунд переговоров по урегулированию конфликта. Это заявление следует за активными консультациями Трампа и Зеленского с европейскими лидерами, в ходе которых, по словам участников, был достигнут «хороший прогресс».

