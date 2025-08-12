сегодня в 15:11

КНР поддерживает шаги, нацеленные на мирное урегулирование конфликта на Украине

Пекин поддерживает усилия, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине. Речь идет о контактах между РФ и Соединенными Штатами, улучшении отношений между ними, рассказал официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС .

Так он прокомментировал переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Они пройдут 15 августа на американской Аляске.

В КНР ждут, что каждая заинтересованная страна сможет поучаствовать в переговорном процессе. Это позволит подписать мирный договор, который должны будут выполнять обе стороны, добавил Линь Цзянь.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что конфликт на Украине подходит к концу. Якобы на фоне этого Москва предпринимает попытки «напрячь Варшаву и Киев».