Конфликт на Украине подходит к концу, заявила Польша

сегодня в 14:22

Премьер-министр Польши Туск: конфликт на Украине подходит к концу

Конфликт на Украине подходит к концу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем X-аккаунте . По словам политика, по мере завершения боевых действий Москва «пытается напрячь Киев и Варшаву».

«По мере того, как украинский конфликт подходит к концу, Россия делает все возможное, чтобы напрячь Киев и Варшаву», — написал Туск.

По словам премьера, в Польше начали разжигать антиукраинские настроения, а на Украине — проявлять «антипольские жесты». В этом, как считает Туск, якобы виноваты президент России Владимир Путин, иностранные агенты и «местные идиоты».

Ранее глава польского правительства утверждал, что Запад не согласится ни на какие территориальные уступки Украины.

