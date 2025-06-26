В Сеуле заявили о возможной отправке новых войск КНДР для наступления на Украине

Северная Корея продолжает поставлять оружие в Россию и может отправить новые войска в РФ в июле или августе, сообщает Reuters с ссылкой на заявление парламентариев Южной Кореи по итогам закрытого брифинга разведки. Спецслужбы Юга также считают, что российская армия может пойти в новое наступление на Украине уже в июле–августе.

Член южнокорейского парламента Ли Сон Гвон после брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) страны заявил, что спецслужбы проанализировали новую подготовку войск Северной Кореей и недавнюю поездку в Пхеньян «высокопоставленного представителя службы безопасности президента России». Разведка Юга пришла к выводу, что КНДР может направить новых военных в российскую армию, которая, по их данным, может готовить новое наступление на Украине.

Ранее КНДР посетил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По итогам поездки политик заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправит 1000 саперов и 5000 военных строителей в Курскую область.

Северокорейские бойцы участвовали в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин благодарил бойцов из КНДР, подчеркнув проявленный ими героизм, самоотверженность и профессионализм.