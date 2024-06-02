КНДР снова осуществила запуск шаров с мусором и навозом в Южную Корею

КНДР в ночь на 2 июня вновь отправила шары с мусором и навозом в сторону Южной Кореи. Прошлые запуски провели 28 и 29 мая, сообщает « Коммерсант » .

В прошлые запуски на территории Южной Кореи обнаружили около 260 шаров с пищевыми отходами и экскрементами. Шары нашли также в отдаленной юго-восточной провинции Южный Кенсан.

Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир отметил, что воздушные шары с мусором запустили после того, как на территории КНДР заметили агитационные материалы из Южной Кореи.

До этого начиненные мусором воздушные шары начали свой путь из КНДР вечером 28 мая. Они упали на территории всей страны и достигли провинции Южный Кенсан.