КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею. Внутри шаров — навоз и мусор, в том числе батарейки, детали обуви и пластиковые бутылки, сообщает РБК .

Начиненные мусором воздушные шары начали свой путь из КНДР вечером 28 мая. Они упали на территории всей страны и достигли провинции Южный Кенсан.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи предупредили Северную Корею, что подобные вульгарные и бесчеловечные действия нужно немедленно прекратить. Накануне в КНДР заметили агитационные листовки, распространяемые Южной Кореей. Тогда страну предупредили о зеркальных мерах.

Уже много лет люди, которые бежали из Северной Кореи в Южную, распространяют листовки с критикой Ким Чен Ына. В этот раз в Сеуле предположили, что внутри воздушных шаров также были агитационные материалы, но там оказался мусор и навоз.

Ранее в КНДР стали украшать стены портретами нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также его предшественников — основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и его преемника, отца сегодняшнего председателя Госсовета Ким Чен Ира. Таким образом, планируется усилить культ личности действующего лидера республики.