КНДР провела успешное испытание стратегической крылатой ракеты
Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической крылатой ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической крылатой ракеты, сообщает газета «Известия».
«КНДР провела успешное испытание стратегической крылатой ракеты — за пуском наблюдал Ким Чен Ын», — указано в сообщении государственного агентства ЦТАК.
Уточняется, что ракета была запущена из-под воды.
Ранее вооруженные силы республики запустили несколько ракет в сторону Желтого моря.