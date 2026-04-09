КНДР провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты

КНДР провела ряд военных испытаний, в том числе испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. Испытания прошли на этой неделе, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что главное управление ракетостроения КНДРпровели испытание 6, 7 и 8 апреля.

Во время испытания оценивалась применимость в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подарил автомат своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну в ходе своего визита в Пхеньян.

