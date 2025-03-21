Кнайсль пересказала шутку Путина про «вторжения» России в другие страны

Карин Кнайсль рассказала шутку Путина про «вторжения» РФ в другие страны

Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль вспомнила, как президент РФ Владимир Путин пошутил про «вторжения» России в другие государства в ответ на колкость спикера австрийского парламента, сообщает РБК .

Произошло это в 2018 году, когда Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров прибыли в Вену с официальным визитом. Они встретились со спикером австрийского парламента.

Тот, по словам Кнайсль, во время совместного обеда заявил, что Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. После этого российский лидер повернулся к Лаврову и спросил у того: «Мы вторгаемся в другие страны?».

Лавров ответил отрицательно. На что Путин пошутил: «А для чего я вам тогда плачу?».

Как добавила Кнайсль, глава МИД РФ в ответ на это рассмеялся.

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