Танцы с бубнами, стихи и крепкие выражения: что известно о главе МИД РФ Лаврове

Сергей Лавров, который уже более 20 лет возглавляет министерство иностранных дел России, 21 марта отмечает 75-летие. Он застал трех президентов РФ, при нем сменилось восемь правительств страны. Среди интересных фактов о главе внешнеполитического ведомства — поэтический талант, неформальные танцы и любовь к экстремальному туризму, сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал политолог Дмитрий Журавлев, подчиненные искренне любят Лаврова за его учтивость, мягкость и человечность. При этом дать отпор глава МИД, конечно, может, но делает это с улыбкой, как истинный дипломат.

«Лавров вполне успешно отстаивает интересы России и тоже говорит „нет“. Но — с улыбкой, чтобы не обрубить контакты с противоположной стороной», — отметил эксперт.

Он привел в пример недавние переговоры с США по Украине: Россия могла бы сказать жесткое «нет, нам ваши предложения не нравятся, до свидания», но не делает этого. По мнению политолога, в современном мире ни РФ, ни США уже не могут действовать только с позиции силы. Кстати, за 21 год работы главой МИД Лавров успел поработать с «чертовой дюжиной» госсекретарей США.

Впрочем, глава российского МИД не всегда готов сдерживать эмоции и иногда позволят себе «крепкие» выражения. Он признался, что неоднократно использовал нецензурную русскую лексику в присутствии иностранцев.

Среди хобби Лаврова — активный отдых и спорт, в том числе экстремальный. Он любит сплавляться на рафтах по горным рекам Алтая, а по воскресеньям гоняет мяч. Кстати, походы вдохновляют политика на поэтическое творчество. Его перу принадлежит стихотворение «Водка, пешка, конка…», посвященное походу по реке Катунь в 1996 году.

Однако и вредные привычки у министра есть. Со свойственным дипломату упорством в начале нулевых Лавров носил с собой пепельницу и курил в здании ООН вопреки запрету генсека Кофи Аннана.

Дипломат не всегда предстает в строго официальном образе. Одним из ярких исключений стал его танец с бубном в столице Малайзии Куала-Лумпуре, Лавров надел национальную рубашку малайцев и исполнил частушки о нефти.