Die Welt: Запад перешел от киберобороны к атакам на Россию

Правительства западных стран уже давно ведут в киберпространстве не оборону, а наступательные операции, тайно заражая компьютерные системы в таких странах, как Россия и Иран. Об этом пишет немецкая газета Die Welt в материале под названием «Невидимая война — как Европа тайно атакует Россию», сообщает RT .

Согласно статье, одним из ключевых центров анализа данных и подготовки специалистов по кибербезопасности в Европе стал Центр НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE), расположенный в Таллине и окруженный колючей проволокой.

«Около 70 человек в CCDCOE анализируют кибератаки, разрабатывают контрмеры и консультируют государства-члены НАТО. Они готовят Запад к следующей крупной кибератаке», — отмечает издание.

Ранее Politico, ссылаясь на европейских чиновников, сообщало, что ЕС рассматривает возможность проведения внезапных учений НАТО и превентивных кибератак на Россию в ответ на инциденты, которые бездоказательно приписываются Москве.

