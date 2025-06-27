Климов заявил, что США недовольны затягиванием Киевом переговоров

Зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что США недовольны затягиванием переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, сообщает aif.ru .

Рассказывая о том, какие темы могут выйти на обсуждение в ходе очередной встречи, Климов ответил, что встанет вопрос о проекте меморандума по урегулированию украинского конфликта.

Также эксперт напомнил, что ранее Россия представила Украине свою версию меморандума, которую сторона раскритиковала. Затем Киев озвучил свою версию, в которой для Москвы также содержалась куча неприемлемых пунктов. По мнению Климова, переговоры так и начинаются, когда стороны оглашают свои стартовые требования, затем обсуждают возможности о чем-то договориться.

Более того, сенатор отметил, что процесс переговоров между странами может затянуться.

«В принципе, если все будет делаться Киевом так же, как и раньше, это будет не быстрый путь. Насколько я знаю, американцы именно этим и недовольны», — добавил он.