Климкин: Россия делает энергосистему Украины ненужной для ЕС

Российские войска поражают украинскую энергетическую систему, превращая страну в «чемодан без ручки» для Евросоюза, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, пишет РИА Новости .

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — отметил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Российские военные, по словам Климкина, придерживается определенной стратегии, когда наносят удары по украинской инфраструктуре. По ней Москва начнет переговоры с Киевом, который не сможет поддерживать ЕС.

«Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», — резюмировал Климкин.