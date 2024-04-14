Решение о завершении конфликта на Украине будет принято российской стороной и на условиях Москвы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости .

«Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение», — сказал он в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Украинское командование, по словам, может спасти жизни своих солдат и сохранить инфраструктуру страны, если решит сдаться прямо сейчас. Также Риттер напомнил об отсутствии у Киева плана Б, так как Североатлантический альянс не собирается вводить свои войска на территорию страны.

НАТО потребуется несколько месяцев для переброски одной бригады, которую уничтожат за неделю.

«Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу», — подытожил Риттер.