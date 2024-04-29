Кличко: Украина может перестать существовать

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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина скоро может перестать существовать, если власти страны не сплотятся, цитирует слова политика ТАСС .

«Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными», — сказал глава украинской столицы в интервью медиагруппе Funke.

Кличко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ни разу не принял его с начала спецоперации России.

«Вероятно, у него есть другие дела», отметил Кличко.

По его словам, в стране нет единства политических сил. А многие руководители уделяют внимание политическим амбициям, посетовал мэр Киева.