Кличко: Украина может перестать существовать
Мэр Киева Кличко: Украина скоро может перестать существовать
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина скоро может перестать существовать, если власти страны не сплотятся, цитирует слова политика ТАСС.
«Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными», — сказал глава украинской столицы в интервью медиагруппе Funke.
Кличко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ни разу не принял его с начала спецоперации России.
«Вероятно, у него есть другие дела», отметил Кличко.
По его словам, в стране нет единства политических сил. А многие руководители уделяют внимание политическим амбициям, посетовал мэр Киева.