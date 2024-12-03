Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на линии фронта

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о крайне тяжелой для Вооруженных сил Украины ситуации на линии фронта и призвал начать поставки дальнобойных ракет Taurus, сообщил он в своем Telegram-канале.

«…конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами надо усилить, потому что ситуация на фронте критическая», — отметил Кличко.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев впервые с июня 2022 года. В украинской столице политик проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Шольц заявил, что Берлин продолжит помогать Украине оружием и военной техникой.