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Китайский МИД сообщил о встрече Виктора Орбана с Си Цзиньпином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Орбана, он приехал в Пекин, чтобы продолжать «мирную миссию», сообщает ТАСС.

По данным китайского МИД, Виктор Орбан и Си Цзиньпин обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес в формате углубленной дискуссии.

Премьер-министр Венгрии посетил Китай 8 июля.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что на прошедшей в Москве встрече с президентом России Владимиром Путиным он задал три вопроса об украинском конфликте и архитектуре европейской безопасности.