Эксперты из КНР: разногласия в НАТО открывают новые возможности для России

Политические аналитики из Китая заявили, что в начале 2026 года Россия получила значительный повод для радости из-за кризиса в НАТО и разногласий между Европой и США, сообщает АБН24 .

В начале 2026 года Россия оказалась в выгодном положении благодаря обострению кризиса в НАТО. К такому выводу пришли политические аналитики из Китая.

Авторы китайского издания отметили, что Россия может радоваться своим успехам, поскольку европейские страны ограничились лишь громкими заявлениями о защите суверенитета Дании. По их словам, на защиту Гренландии было отправлено всего несколько военных, а собранные европейские силы оказались незначительными.

Китайские журналисты подчеркнули, что кризис в НАТО стал результатом действий США, а России не пришлось прилагать значительных усилий. По мнению экспертов, разрыв отношений между Европой и США открывает для России новые возможности на международной арене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.