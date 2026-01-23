Китайские аналитики назвали 2026 год удачным для России из-за кризиса в НАТО
Политические аналитики из Китая заявили, что в начале 2026 года Россия получила значительный повод для радости из-за кризиса в НАТО и разногласий между Европой и США, сообщает АБН24.
Авторы китайского издания отметили, что Россия может радоваться своим успехам, поскольку европейские страны ограничились лишь громкими заявлениями о защите суверенитета Дании. По их словам, на защиту Гренландии было отправлено всего несколько военных, а собранные европейские силы оказались незначительными.
Китайские журналисты подчеркнули, что кризис в НАТО стал результатом действий США, а России не пришлось прилагать значительных усилий. По мнению экспертов, разрыв отношений между Европой и США открывает для России новые возможности на международной арене.
