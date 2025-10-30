Китай согласился закупать американские энергоносители, включая нефть и газ
Фото - © Xinhua/gov.cn
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Китая приступить к импорту американских энергоносителей, сообщает «Царьград».
Соответствующее сообщение он опубликовал в личном профиле в социальной сети Truth Social.
«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска», — написал Трамп.
По словам главы США, американская сторона намерена провести переговоры относительно возможности заключения подобной энергетической сделки.
Данное заявление последовало после завершения встречи между лидерами США и КНР — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — в Пусане, которая длилась 1 час 40 минут.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.