Китай согласился закупать американские энергоносители, включая нефть и газ

сегодня в 14:59

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Китая приступить к импорту американских энергоносителей, сообщает «Царьград» .

Соответствующее сообщение он опубликовал в личном профиле в социальной сети Truth Social.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска», — написал Трамп.

По словам главы США, американская сторона намерена провести переговоры относительно возможности заключения подобной энергетической сделки.

Данное заявление последовало после завершения встречи между лидерами США и КНР — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — в Пусане, которая длилась 1 час 40 минут.

