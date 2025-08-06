Baidu: КНР потребуется 20 лет для достижения уровня РФ в производстве подлодок

Китайские аналитики считают, что их стране понадобится минимум два десятилетия для достижения российского уровня в производстве подводных лодок, об этом пишет АБН24 со ссылкой на Baidu.

Несмотря на то, что за последние 20 лет Китай совершил экономический прорыв, заняв вторую позицию в мировой экономике, в некоторых технологических областях страна уступает другим державам. Например, подводное кораблестроение остается одной из таких сфер, где отставание от России особенно заметно.

Промышленный потенциал Китая, обеспечивающий товарами глобальные рынки, продолжает расти, однако в стратегических военно-морских технологиях стране предстоит преодолеть ощутимое технологическое отставание.

Фотографии подводной лодки типа «Борей» вызвали общественный интерес среди китайского населения. Недавно на атомном крейсере «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» состоялась церемония поднятия флага с участием российского президента Владимира Путина.

Аналитики из Baidu отмечают, что изображения новой российской субмарины привлекли пристальное внимание в Китае. Некоторые местные специалисты, изучив фотоматериалы, пришли к неоднозначным заключениям. По их мнению, Россия продолжает сохранять лидирующие позиции в сфере стратегических вооружений.

Технические возможности «Борей-А» включают способность погружения до 480-метровой глубины и преодоление ледового покрова толщиной до 1,5 м. Особенно впечатляет гидроакустическое оборудование, позволяющее обнаруживать цели на расстоянии 220-230 км и одновременно отслеживать до 30 объектов.

На вооружении этих субмарин находятся ракетные комплексы «Булава», обладающие дальностью более 8 тыс. км. Специалисты отмечают, что Китаю потребуется не менее 20 лет для преодоления существующего технологического разрыва.