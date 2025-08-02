Новейший атомный крейсер России встал на боевое дежурство

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Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования — Гаджиево.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, «экипаж выполнил задачи перехода в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач».

Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко подчеркнул, что «Князь Пожарский» войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения — основы морских стратегических ядерных сил России». На пирсе экипаж встречали представители командования, администрации ЗАТО Александровск и родные моряков.

Ранее президент Владимир Путин лично участвовал в церемонии подъема флага на «Князе Пожарском» на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Крейсер проекта «Борей-А», заложенный в 2016 году, оснащен баллистическими ракетами «Булава», современными торпедными комплексами и новейшими системами радиоэлектронной борьбы. Особое внимание при проектировании уделялось улучшению условий службы экипажа и применению передовых энергоустановок.