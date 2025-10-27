Китайские пользователи активно обсуждали успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 21 октября ракета находилась в воздухе более 15 часов и преодолела 14 тысяч километров. Комментаторы из КНР отмечали, что характеристики «Буревестника» превосходят возможности обычных ракет и меняют баланс глобальной безопасности.

Многие китайцы сравнили «Буревестник» с американским «Томагавком» и выразили надежду, что российские технологии будут использоваться и в мирных целях. Пользователи также подчеркнули, что успех России — это значительный шаг для науки и техники, а создание такого оружия связано с угрозой военной экспансии НАТО.

Политолог Иван Мезюхо объяснил, что позитивная реакция китайцев связана с укреплением партнерства между Россией и Китаем. Он отметил, что личные отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином способствуют сближению народов, а идеологическая близость делает успехи Москвы особенно значимыми для жителей КНР.

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя испытания «Буревестника», заявил, что у США есть «лучшая в мире атомная подлодка» у российских берегов, но не стал развивать тему. По мнению Мезюхо, Трамп сознательно выбрал сдержанный тон, чтобы не обострять ситуацию, несмотря на возможность более жесткой риторики. Эксперт добавил, что самоограничение Трампа может быть связано с его интересом к сотрудничеству с Россией, несмотря на продолжающийся санкционный курс США.

Мезюхо подчеркнул, что США не могут противопоставить «Буревестнику» аналогичное оружие, а заявления Трампа отражают осознание этого факта.