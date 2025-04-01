Китай объяснил цели учений вокруг Тайваня

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Пекин: маневры у Тайваня направлены против сепаратистов

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направлены исключительно против «сепаратистских сил», а не против жителей острова, сообщает РИА Новости .

«Наши учения носят оборонительный характер и призваны защитить суверенитет и территориальную целостность Китая», — подчеркнула представитель канцелярии.

В свою очередь, представитель Восточного командования НОАК Ши И уточнил, что в ходе маневров отрабатываются задачи по установлению комплексного контроля и блокировке ключевых районов.

Власти КНР традиционно настаивают на мирном воссоединении с Тайванем, но не исключают применения силы в случае провозглашения островом независимости.

Ранее Пекин прокомментировал параметры возможного мирного соглашения между Россией и Украиной.