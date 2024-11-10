Кишинев прокомментировал падение беспилотников

«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии», — написал чиновник в соцсетях.

Дипломат добавил, что дроны угрожали жизни жителям республики. Доказательств принадлежности беспилотных устройств России глава ведомства не привел.

Два беспилотника упали на юго-востоке страны в воскресенье, они не несли на себе взрывчатку. Пострадавших и разрушений при происшествии не зафиксировано.