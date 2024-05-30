Кишинев и Киев решили пропускать российский газ в Приднестровье
Молдавия и Украина разрешили поставки российского газа в Тирасполь
Молдавия и Украина негласно разрешили продлить поставки российского газа транзитом в Приднестровскую республику после завершения договора в 2025 году, пишет «Коммерсант».
Издание ссылается на заявление министра энергетики Молдавии Виктор Парликов.
«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе», — сказал чиновник в интервью Bloomberg.
При этом Парликов уточнил, что ни Киев, ни Кишинев не могут гарантировать бесперебойную поставку природного топлива в республику.
Срок транзитного контракта заканчивается 31 декабря 2024 года, уточняет издание.