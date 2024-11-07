Киселев заявил, что Путин формулирует месседж для всего мира

По мнению гендиректора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, президент РФ Владимир Путин формулирует послание для всего мира, сообщает РИА Новости .

Телеведущий на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» заявил, что глава РФ «формулирует месседж» для всех остальных стран. По его словам, «Россия сегодня» транслирует идею Путина «буквально и косвенно».

Киселев отметил, что у главы государства есть особая концепция мира, ему не обязательно «договаривать все» и «диктовать».

«Он (Путин — ред.) исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает», — сказал телеведущий.

По словам Киселева, «если мы понимаем Путина, то мы понимаем Россию». Он заявил, что глава государства «фактически программирует» мировые процессы.

Также гендиректор медиагруппы рассказал, как представители ключевых стран БРИКС задавались вопросом о том, что им может дать Россия. По словам Киселева, РФ предлагает им свободу и многополярный мир.

Ранее Киселев и Патрушев поспорили о размере квоты на российские вина. Первый выступил с инициативой увеличить квоту в ресторанах и магазинах до 50%.