Киселев и Патрушев поспорили о размере квоты на российские вина

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев выступил с инициативой увеличить квоту на отечественные вина в ресторанах и магазинах до 50%, однако вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев считает, что повышение должно происходить постепенно, начиная с 20%, сообщает РБК .

«В законопроекте идет речь о 20% для российского вина, но на взгляд Ассоциации виноградарей и виноделов России это дискриминационная цифра», — заявил Киселев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день доля российского вина на рынке составляет около 60%. По мнению ассоциации, будет логично обсуждать долю отечественных вин в 50% на полках магазинов.

В свою очередь вице-премьер подчеркнул, что по ассортименту отечественная продукция занимает лишь 12%. В связи с этим поступило предложение установить долю российского вина на уровне 20%.

Ранее Минпромторг разработал проект, согласно которому квота на российское вино в магазинах и ресторанах страны составит 20%. Документ подготовлен с целью развития отечественного виноделия, а также продвижению и конкурентоспособности российских вин.