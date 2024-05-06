Убийство военкора агентства Sputnik Рассела Бентли необходимо расследовать, а виновных нужно наказать, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости .

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — сказал он.

В апреле стало известно о гибели американца с российским гражданством Рассела Бентли, который служил в ДНР с позывным «Техас». К ополчению он присоединился в 2014 году. В Донбассе он восхищался мужеством и стойкостью жителей.

Недавно Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что убийцы «ополченца-волонтера Рассела Бентли» были задержаны. Они дают признательные показания. Однако адвокат вдовы Бентли заявил, что подробности не могут быть раскрыты из-за тайны следствия.