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Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи с его переводчиком

Премьер-министр Британии Кир Стармер случайно пожал руку переводчику, перепутав его с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном, после этого лидер страны сам подошел к британцу для приветствия, сообщают «Известия» .

После конфуза, по информации газеты The Daily Mail, лидер Великобритании замешкался и не сразу нашел место для совместной фотографии, но в итоге сориентировался.

Ранее кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен был избран новым президентом Республики Корея. Он набрал 49,4% голосов.

Данные выборы стали одними из самых конкурентных в Южной Корее, они показали сохранение политического баланса между либеральными и консервативными силами.