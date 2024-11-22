Ким Чен Ын заявил, что мир не видел такого хаоса со времен Второй мировой войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил что из-за действий США международное сообщество сейчас переживает самый жестокий и хаотичный период со времен Второй мировой войны, пишет RT .

Он назвал недобросовестной тактикой стремление США удержать мир в сфере своих интересов. По его словам, вызванные ею противоречия и конфликты вышли за пределы «критической точки взрыва».

«… реакционные силы на Западе и Востоке объединили свои силы под руководством американских империалистов и пытаются установить во всем мире тиранический, алчный порядок», — приводит его слова ЦТАК.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ВС страны должны обеспечить полную готовность республики к военным действиям. Ким Чен Ын сделал данное заявление на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии.