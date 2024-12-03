Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков считает, что президент Республики Кореи Юн Сок Ель «кажется, рехнулся», введя военное положение в стране. Эксперт считает, что такое решение удивило даже высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, сообщает Газета.ru .

По словам Ланькова, сейчас он находится в Пекине.

«Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться (ситуацией — ред.) не может и, полагаю, сам в изумлении», — отметил известный кореевед.

3 декабря президент Юн ввел военное положение в Южной Корее, заявив об угрозе «паралича власти» из-за попыток организовать импичмент. По словам главы Республики Корея, военное положение введено для «искоренения просеверокорейских сил» и поддержания конституционного порядка.