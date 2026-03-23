Ким Чен Ын опять получил должность председателя госдел КНДР

Ким Чен Ына опять переизбрали на должность председателя государственных дел страны. Решение приняло Верховное народное собрание КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Это случилось на I сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

Ким Чен Ын стал верховным лидером государства, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии в 2011 году. Это произошло после смерти его отца Ким Чен Ира.

Ранее Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочкой Ким Чжу Э отправились на ключевой оружейный завод страны. Они постреляли из нового пистолета.

